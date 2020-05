Rifiuti: traffico illecito e discariche abusive, eseguite 16 misure cautelari (2)

(Adnkronos) - Le attività investigative "hanno consentito di individuare l'esistenza di un gruppo criminale operante nel campo del trattamento e trasporto dei rifiuti, dedito alla gestione e smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti, costituiti da rifiuti indifferenziati urbani e speciali provenienti prevalentemente - su diversi canali - da varie regioni del Nord Italia, attraverso lo stoccaggio ed il successivo abbandono in capannoni industriali dismessi, dando luogo, in tal modo, alla creazione di numerose discariche abusive, localizzate e sequestrate nelle località di Sale (Alessandria), Breda Di Piave (Treviso), Oltrona San Mamette (Como), Ossona e Pregnana Milanese (Milano), Cerrione (Biella), San Pietro Mosezzo, Romentino, Caltignaga e Momo, in provincia di Novara".

Le indagini hanno avuto origine da un monitoraggio condotto sul fenomeno degli incendi ai danni degli impianti formalmente autorizzati alla gestione dei rifiuti e di diversi capannoni industriali adibiti a discariche abusive, avviato nel marzo 2018.

Le attività illecite si realizzavano principalmente attraverso un flusso articolato di rifiuti reso possibile attraverso il compimento di due operazioni illegali: attraverso i trasbordi o l'uso di 'giro bolla'. Nel primo caso i rifiuti in entrata negli impianti venivano scaricati dagli automezzi per alcune ore, venivano ri-caricati su un altro automezzo (gli indagati la chiamavano 'navetta') e smaltiti abusivamente presso i capannoni industriali prescelti. Nel secondo caso, invece, veniva rilasciato un documento di trasporto che attestava formalmente il trasferimento di materiale ottenuto da operazioni (fittizie) di recupero o riciclaggio.