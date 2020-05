Coronavirus: Conte, 'ottimo segnale da Bruxelles, direzione indicata da Italia'

"Diego", primo ventilatore polmonare d'emergenza a basso costo

Roma, 27 mag. (askanews) - Si chiama "Diego" (Device for Inspiration and Expiration, Gravity Operated) il primo respiratore polmonare d'emergenza per la ventilazione forzata di pazienti in condizioni di grave insufficienza respiratoria. È stato realizzato dall'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) in collaborazione con l'Università degli Studi di Ferrara (Unife). Diego, che per funzionare ...