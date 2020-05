Ue: Fitoussi, 'andare avanti ma modificare nave Europa che prende acqua da tutte le parti'

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Bisogna andare avanti ma bisogna modificare questa nave che si chiama Europa che prenda acqua da tutte le parti". Così l'economista francese Jean-Paul Fitoussi, docente all'istituto di studi politici di Parigi e all'Università Luiss di Roma nel corso di un'audizione alla Commissione Politiche Ue alla Camera dei Deputati.

L'Europa, sottolinea Fitoussi, "non conta nella globalizzazione" e "servirebbe all'Europa acquisire un peso più forte di fronte agli altri paesi forti della globalizzazione": "al tavolo della globalizzazione la sedia dell'Europa è vuota. Non c'è una vera sovranità europea e quindi non conta". Ma non solo, aggiunge, "si è deciso l'Europa non può avere strumenti di politica economica che altri paesi hanno, non ha l'arma della svalutazione, non ha un budget, non ha l'arma della politica industriale e quindi non conta a livello globale. Bisogna rimediare a questa situazione e arrivare ad una vera federazione". L'Europa per ora "non è per niente solidale".

E ora, rileva Fitoussi, con l'emergenza coronavirus "ci troviamo di fronte ad una crisi, la più forte mai conosciuta in tempi di pace". Ma l'uscita da questa crisi, sottolinea l'economia, "può essere un'opportunità: sappiamo bene quello che si dovrebbe fare. E’ facile si dovrebbero fare investimenti forti sulla sanità, sull'educazione, sulla ricerca, sulle infrastrutture, sull'energia e l'ambiente".