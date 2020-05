Coronavirus: polizia esegue decreto revoca domiciliari, torna in carcere Guida

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - Gli agenti della squadra Mobile di Milano, in collaborazione con la Divisione anticrimine e il commissariato Monforte Vittoria, hanno eseguito il decreto di revoca dell’ammissione alla misura della detenzione domiciliare, emesso dall’ufficio di Sorveglianza di Milano, con conseguente traduzione presso la casa circondariale di Torino nei confronti di Vincenzo Guida, "pregiudicato per associazione di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati societari e tributari, e reati in materia di stupefacenti".

Guida aveva ottenuto la detenzione domiciliare per differimento pena, che scontava nella sua abitazione a Milano, dal 2 aprile scorso, a seguito delle recenti disposizioni di legge per contenere la diffusione del virus Covid-19 tra detenuti.

Il destinatario del provvedimento, che nel carcere di Torino potrà ricevere assistenza sanitaria intensificata, era stato arrestato dai poliziotti della squadra Mobile di Milano il 13 novembre 2015, in esecuzione del fermo di indiziato di delitto emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano per "esercizio abusivo del credito aggravato dal cosiddetto 'metodo mafioso' e per l’impiego di denaro di provenienza illecita, usura ed estorsione". Provvedimento convalidato dal gip con l’applicazione della misura cautelare in carcere, per lui ritenuto uno degli "storici rappresentanti della criminalità organizzata campana operanti sul territorio di Milano".