Gen. Guarino: "Cosa nostra voleva lista civica per influenzare scelte politiche'

Palermo, 27 mag. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - Una lista civica, con gli "uomini giusti" vicini a Cosa nostra, in vista delle elezioni amministrative di Misilmeri, piccolo centro alle porte di Palermo, con quasi tre anni di anticipo, con l'obiettivo di "infiltrare l'amministrazione comunale, con una lista di candidature che potesse alterare gli equilibri in favore delle esigenze di Cosa nostra". Una lista civica "con all'interno persone 'comode' per potere influenzare le scelte dell'amministrazione" e "avere dei vantaggi". A parlare, in una intervista all'Adnkronos, è il generale Arturo Guarino, Comandante provinciale dei Carabinieri di Palermo, commentando l'operazione che all'alba di oggi ha portato all'arresto di otto persone, ritenute vicine ai boss del mandamento mafioso di Misilmeri e Belmonte Mezzagno. Le elezioni amministrative, previste la scorsa primavera, sono state poi rinviate a causa del Coronavirus al prossimo autunno.

Dall'operazione antimafia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, "emerge l'attività classica della famiglia di Cosa nostra sul territorio" con "minacce ed estorsioni per chi non si adegua", e le "imposizioni delle proprie scelte, la classica messa a posto" e la mediazione "tra le varie famiglie" per chi svolge lavori di edilizia sul territorio. Dall'inchiesta emergono infatti diversi casi di minacce ed estorsioni.

Insomma, dall'operazione antimafia "emerge un classico spaccato" di Cosa nostra con "le minacce e per chi non si adegua". Uno spaccato che il Comando provinciale dei Carabinieri di Palermo sta monitorando da diverso tempo "con grande attenzione". E da cui emerge che in quella zona "Cosa nostra è molto presente". Una zona dove negli ultimi anni si sono verificati anche diversi fatti di sangue.