Titoli Stato: spread Btp-Bund apre a 202 punti base, rendimento 1,59%

Palermo, 8 arresti nel mandamento mafioso Misilmeri-Belmonte

Roma, 27 mag. (askanews) - I carabinieri di Palermo hanno arrestato 8 persone (6 in carcere e 2 ai domiciliari), ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsioni aggravate dal metodo mafioso e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale. L'operazione è l'ulteriore fase di un'indagine ...