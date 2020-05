Coronavirus: Policlinico Milano, un positivo in 5 giorni ma il virus non si è attenuato

Milano, 27 mag. (Adnkronos) - Dai circa 30 pazienti ricoverati per Covid-19 ogni giorno nel periodo febbraio-marzo, al Policlinico di Milano si è arrivati a un solo positivo ricoverato negli ultimi cinque giorni. "La differenza è netta: ora i pazienti sono pochissimi, tendenzialmente meno gravi e più anziani (anche perché alcuni provengono dalle case di riposo). Negli ultimi cinque giorni ne abbiamo ricoverato solo uno, uno scenario totalmente diverso da quello dei mesi precedenti", conferma al 'Corriere della Sera' il direttore del Pronto soccorso, Giorgio Costantino, professore associato di Medicina interna all'Università degli Studi di Milano.

"Secondo me, però, il virus non si è attenuato: è cambiata solo la sua prevalenza. È molto meno diffuso ed è per questo che, dopo il lockdown, ci sono meno positivi e, di conseguenza, meno casi gravi. Ci sembra che il virus sia cambiato solo perché i numeri scendono e in modo molto evidente", aggiunge. "Nella fase peggiore c'era molto timore di recarsi in ospedale e c'erano difficoltà a raggiungerlo, dato che le ambulanze ci mettevano più tempo, quando c'erano. Prima del Covid avevamo 170 accessi giornalieri per ogni causa. Durante la fase epidemica sono scesi a 60, ma arrivavano pazienti tutti molto gravi e quasi solo Covid. Adesso al Pronto soccorso sono tornati anche i pazienti con altre problematiche".

In questo momento non ci sono terapie specifiche contro il coronavirus. "Possiamo dare l'ossigeno, ventilare i malati gravi, fornire farmaci per via endovenosa, pratiche che possono essere eseguite solo in ospedale, ma nessuna terapia (tranne un antivirale che si dà in via sperimentale) si è dimostrata utile. L'unica arma davvero efficace è la prevenzione: mascherine e distanziamento sociale sono stati la vera svolta. Si è ridotta la diffusione del Sars-CoV-2 e quindi la gravità delle persone, ma non la gravità del virus", conclude.