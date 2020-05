Scuola: Iannone (Fdi), 'sequestrata da governo e maggioranza'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Una vergogna senza limiti quella che si sta consumando ai danni della scuola italiana. A pochi giorni dalla scadenza del decreto siamo ancora in Senato in prima lettura, non abbiamo finito di votare gli emendamenti in Commissione e pertanto non siamo andati in aula neanche oggi. Pd, Leu, Italia Viva e M5S litigano mentre rimangono sospesi alunni, famiglie, personale non docente, personale docente e dirigenti scolastici". Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Antonio Iannone, capogruppo in Commissione Istruzione.

"L’Italia è l’unica Nazione che non ha un modello per tenere gli esami di fine anno e per l’inizio del nuovo anno scolastico. Non è più tollerabile questa situazione che tiene in ostaggio l’intero mondo della scuola. Vada a casa Conte e tutto il governo ad iniziare dal ministro Azzolina", conclude l'esponente di Fdi.