Coronavirus: M5S, profonda solidarietà a Sileri

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - “Esprimiamo la nostra più profonda solidarietà al viceministro della Salute Pierpaolo Sileri sotto tutela da qualche giorno per via di minacce ricevute. Nella speranza che le forze dell’ordine chiariscano la vicenda, siamo convinti che Sileri non si lascerà intimidire. È grottesco e assurdo che chi agisce con onestà e correttezza debba temere per la propria vita”. Così, in una nota, i componenti del MoVimento 5 Stelle nelle Commissioni Igiene e Sanità del Senato e Affari Sociali della Camera.