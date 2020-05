Caos procure: portavoce Napolitano, da 'Giornale' accuse gratuite contro Presidente'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - "Di fronte all'odierno editoriale del direttore del 'Giornale' c'è di che restare stupiti. Con grande disinvoltura Sallusti lancia pesanti e gratuite accuse contro il Presidente Emerito Giorgio Napolitano, cavalcando affermazioni del dottor De Magistris, e giunge a definirlo con termini offensivi 'disonesto' e reo di 'alto tradimento'. Vi sarebbero tutti gli estremi per un'azione giudiziaria, ma il direttore del 'Giornale' ne è già stato oggetto per altre simili vicende, il procedimento è in corso e non si vuole dare ulteriore lavoro ai tribunali italiani". Lo afferma Giovanni Matteoli, portavoce del Presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano.