Coronavirus: ministro Boccia a Milano con 98 infermieri, vede Fontana

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia è a Milano, dove sta incontrando il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Ha accompagnato 98 infermieri volontari, arrivati con un volo della Gdf per andare nelle corsie degli ospedali che hanno ancora bisogno di supporto. "La solidarietà degli italiani non si ferma e noi abbiamo il dovere di sostenerla", ha scritto il ministro su Facebook, con una foto del suo arrivo assieme ai volontari. "A chi parla di assembramento ricordo che per salire in aereo da volontario sanitario e andare in ospedale è necessario aver fatto il tampone (con esito ovviamente negativo)", ha aggiunto nel post.