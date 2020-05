Caos procure: Meloni, 'su intercettazioni Salvini timore reverenziale politica con magistrati'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) - "C'è un problema: francamente fa riflettere che su quello che si è letto in queste chat di alcuni pm non sia intervenuto quasi nessuno, che la politica sia stata in silenzio, che la stampa sia stata quasi sempre in silenzio, che il Presidente della Repubblica non abbia preso una posizione". Lo ha affermato Giorgia Meloni, ospite di 'Un giorno da pecora' su Radiouno Rai.

"E' paura -si è chiesta- non si vuole aprire questo file, timore reverenziale nei confronti di alcuni magistrati?"