Valotta (Virgin Active): "Doveroso aspettare riapertura, adottato protocollo sicuro"

Palermo, 26 mag. (Adnkronos) - (di Elvira Terranova) - "L’epidemia è una cosa seria, ed è stato doveroso attendere i tempi giusti per la riapertura. Ci sarà un nuovo modo di vivere l’allenamento. Dovremo essere tutti più pazienti, attuare comportamenti responsabili, adattarci ai nuovi scenari". A parlare con l'Adnkronos è Luca Valotta, Presidente e Direttore Generale di Virgin Active Europe, una delle catene di centri fitness più grandi in Europa. Anche le palestre Virgin hanno riaperto i battenti con tutte le precauzioni previste per l'emergenza coronavirus. "Non potremo allenarci tutti alla sei di sera, o durante la pausa pranzo - spiega Valotta - Per venire incontro ai nostri soci apriremo prima al mattino e chiuderemo più tardi la sera, è importante non creare assembramenti".

E aggiunge: "Aggiungeremo nuovi contenuti che saranno riservati ai soci tramite la nostra App". Non solo. "Apriremo un secondo studio di registrazione perché sappiamo che nel prossimo futuro non tutti riusciranno a venire nei club". Ma c'è preoccupazione? "No, ma siamo costantemente al lavoro per soddisfare le esigenze dei nostri consumatori".

Anche le palestre Virgin Active si sono organizzate con adeguati sistemi di purificazione e filtrazione aria, potenziamento cleaning per sanificazione e igienizzazione, intensificazione controlli chimici e microbiologici in piscina e area relax. E ancora, certificazioni sui monitoraggi di qualità acqua e aria. Oltre a protocolli di igiene e sanificazione in accordo con le autorità locali a raccolta differenziata di rifiuti mascherine e guanti monouso. Garantito anche il distanziamento sociale e la rilevazione delle temperature corporee prima dell’accesso, e l'utilizzo di mascherine protettive per staff e soci, gel disinfettante mani all’ingresso e nelle aree comuni.