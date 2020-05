Caos Procure: Salvini, 'Mattarella sciolga Csm, sia estratto a sorte'

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Dopo quanto sta emergendo dalle intercettazioni, "mi aspetto che colui che comanda il Csm, ovverosia il Presidente della Repubblica Mattarella, sciolga lo stesso Consiglio superiore della magistratura, che ormai emerge ragionare per correnti, per simpatie, per idee politiche o addirittura partitiche". Lo dice durante una diretta Facebook il segretario della Lega, Matteo Salvini.

"Quando un cittadino legge su un giornale delle conversazioni tra magistrati -aggiunge il leader del Carroccio- in cui si dice 'Salvini ha ragione, Salvini sta rispettando la legge, Salvini ha l'appoggio degli italiani, però dobbiamo fermarlo, però dobbiamo indagarlo, però è una merda', qualche dubbio sul fatto che la legge sia uguale per tutti viene".

"Quindi -conclude Salvini- l'azzeramento del Csm e la rinomina di un nuovo Consiglio superiore della magistratura estratto a sorte, per tagliare le unghie al sistema di potere delle correnti in magistratura e dar voce, dare spazio, dare fiato, dare ossigeno ai tanti magistrati liberi, indipendenti, perbene, apolitici, apartitici, non organizzati per correnti e correntine, che amministrano la giustizia. Chiediamo che gli italiani abbiano fiducia totale e piena nella magistratura che decide delle loro vite e delle loro aziende".