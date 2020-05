Milano: droga nascosta nel biliardino del bar, arrestato titolare e barista

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Il titolare di un bar di Lainate (Milano) insieme alla barista sono stati arrestati dai carabinieri: spacciavano droga nel locale nascondendola in vari punti, tra cui il biliardino.

Durante il controllo, il titolare, pregiudicato di 30 anni, e la barista, incensurata, si mostravano insofferenti alle operazioni: così i militari hanno scoperto un panetto di 100 grammi di hashish all'interno del biliardino, altri 70 grammi di hashish già suddivisi in dosi occultati all'interno di un berretto di lana in bagno assieme ad alcune dosi di cocaina (18 grammi). Altre buste contenenti 440 grammi di marijuana erano nello sgabuzzino, unitamente al materiale per il confezionamento dello stupefacente.

In un barattolo per la custodia di alcolici c'erano 8.300 euro in contanti, provento dell'attività di spaccio. I due sono stati arrestati in flagranza di reato e a seguito dell'udienza di convalida il giudice ha disposto per il soggetto titolare la custodia cautelare in carcere e per la barista gli arresti domiciliari.