Coronavirus: Roggiani (Pd), 'responsabilità politica è di tutta la giunta in Lombardia'

Milano, 26 mag. (Adnkronos) - "Alla fine il centrodestra ammette il fallimento della gestione della sanità lombarda e riconosce l'inadeguatezza del suo assessore Giulio Gallera. Troppo tardi e troppo poco". Così in una nota la segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani, a proposito delle indiscrezioni secondo cui la maggioranza sarebbe pronta a commissariare l'assessore alla Sanità e Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

"Troppi tardi perché troppe sono le vittime del coronavirus nella regione d'Italia che ha pagato il prezzo più alto di questa pandemia. E troppo poco perché non basta ammettere che Gallera ha fatto male. Le strategie messe in campo in questi mesi hanno dimostrato di non essere adeguate e la responsabilità politica è del presidente Fontana, e di tutta la sua giunta, che fino a ieri continuava a ripetere di aver fatto tutto bene", aggiunge.