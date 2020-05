Open Arms: Giunta Senato verso no a processo Salvini**

Roma, 26 mag. (Adnkronos) - Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di Palazzo Madama verso il no all'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso Open Arms. I tre senatori Iv che compongono la Giunta non parteciperanno al voto, come spiegato dal capogruppo Francesco Bonifazi. Voteranno contro l'autorizzazione a procedere i 5 esponenti della Lega, i 4 di Forza Italia, Alberto Balboni di Fratelli d'Italia, l'ex grillino Mario Giarrusso (Gruppo Misto) e Meinhard Durnwalder (Autonomie). Diranno sì al processo per Salvini i 5 senatori M5S, Anna Rossomando del Pd, Pietro Grasso di Leu e Gregorio De Falco del Misto Quindi 12 i contrari alla concessione dell'autorizzazione, 8 i favorevoli. Il voto è previsto a breve.