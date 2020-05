Palermo: tradito dalla sua impronta, Polizia arresta un giovanissimo rapinatore (2)

(Adnkronos) - Per acquisire il maggior numero di informazioni nell’immediatezza dei fatti, alcuni operatori avevano estrapolato le immagini del fallito colpo, notando dalla visione delle telecamere di video sorveglianza particolari “inconfondibili” dell’abbigliamento indossato da entrambi i malviventi e del modello di pistola, poi rivelatasi giocattolo, ma utilizzata priva di tappo rosso per tentare di compiere la rapina. Questi utilissimi elementi erano stati quindi condivisi con i colleghi della polizia giudiziaria impegnati per strada che, immediatamente, avevano cominciato a battere i vicoli della Zisa, riuscendo ad individuare lo stesso scooter nero di grossa cilindrata utilizzato poco prima per la fuga, con a bordo due giovani, fortemente somiglianti alle descrizioni diramate.

L’uomo fermato, di soli 17 anni e di corporatura robusta, come quello che si vedeva nelle immagini armato di pistola e che aveva minacciato i dipendenti del supermercato, era stato sottoposto a controllo e perquisizione; in effetti, dentro al borsello che l’uomo portava al seguito, gli agenti della Mobile avevano rinvenuto proprio la pistola a salve tipo beretta usata durante l’assalto.

"Le indagini non potevano certo fermarsi, per cui i poliziotti avevano continuato a scandagliare gli ambienti criminali, sviluppando ulteriori spunti e riscontri investigativi al fine di individuare il complice. Grazie a questi sforzi, si è giunti infatti ad identificare nel Di Stefano, chiamato da tutti con il soprannome “Congo”, il sodale del minorenne, rimasto ad attenderlo all’esterno del market- spiegano gli inquirenti -A Di Stefano, con la medesima ordinanza di custodia cautelare, è stata contestata anche una precedente rapina ai danni di una farmacia del quartiere Zisa, nell’ambito di un filone di indagine seguito dai poliziotti del Commissariato di P.S. “Zisa-Borgo Nuovo”. Sempre nel tardo pomeriggio del 12 febbraio del 2019, tre giovani, con il volto travisato ed armati di pistola, minacciarono il titolare della farmacia puntandogli contro una pistola e si fecero consegnare un bottino di 300 euro". Ad incastrare uno dei tre, Di Stefano Salvatore, è stata una sua grave leggerezza: avere sfiorato il bancone a mani nude. Quel riflesso istintivo è diventato un importante punto di partenza per il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica, che su quel bancone ha repertato l’impronta di Di Stefano.