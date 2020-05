Conti pubblici: Cottarelli, 'deficit e debito/Pil nel 2020 maggiori di previsioni Governo' (2)

(Adnkronos) - A queste risorse, sottolinea, "si dovrebbero aggiungere i finanziamenti dello Sure, il meccanismo europeo per finanziare le casse integrazioni, e i 36 miliardi del Mes che qualcuno non vuole prendere anche se sono a tasso zero e che hanno di fatto solo la condizionalità di spendere soldi per la sanità. Il resto dovrebbe essere coperto dai mercati finanziari e per ora non sembrano esserci grossi problemi".