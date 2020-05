Catania: Regione finanzia parcheggio stazione Acireale, stanziati 400mila euro

Lo scrittore Luca Bianchini legge l'attacco del suo nuovo romanzo

Roma, 25 mag. (askanews) - MATERIALE IN CONDIVISO VIDEODOC DA INIZIO A FINE Dal salotto di casa, Luca Bianchini legge ai suoi lettori le prime righe del suo nuovo romanzo, Baci da Polignano, in libreria da martedì 26 maggio. "Ciao, sono Luca Bianchini, benvenuti nella mia cucina, no dai, sono nel mio salotto. Sono diventato ambassador per Nicoletti Home, per un progetto che si chiama ...