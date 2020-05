Coronavirus: Gallera, 'in Lombardia stanno emergendo contagi datati'

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - Oggi in Lombardia il dato dei nuovi contagi "è legato al fatto che sono arrivati una serie di tamponi relativi ai controlli che abbiamo fatto nelle Rsa a Bergamo che hanno portato in massa dei positivi. Il dato 'freddo' dei nuovi contagi è in continua riduzione". E' quanto spiega all'Adnkronos l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, a proposito dei dati dei nuovi contagi in Lombardia, 441 in più nelle ultime ore.

"Chiaramente - afferma - stiamo facendo uno screening in una regione che ha avuto molti contagiati in passato da cui emergono situazioni di positività, ma con sintomi molto datati".

Sul nuovo rischio assembramenti e contagi legato alla movida nelle città, "posso solo dire che l'Rt è sceso, è una foto di due settimane fa, il virus si sta diffondendo più lentamente, sta contagiando ma il rischio che possa risalire non è a zero. Se siamo arrivati a questo è grazie alle misure di contenimento e dell'atteggiamento responsabile dei cittadini: se c'è un allentamento di questo, il virus può risalire subito".