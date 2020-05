Fase 2: Tajani, 'per far ripartire Italia serve grande strategia'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Serve una visione, una strategia, un grande progetto per far ripartire l’Italia. Serve una politica industriale moderna che rilanci edilizia, meccanica, automotive, turismo. E difenda l’acciaio, un settore chiave del quale non possiamo privarci". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, vicepresidente di Fratelli d'Italia.