Scuola: De Petris, 'non serve mediazione ma soluzioni per precari, studenti e famiglie'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "La mediazione sul dl Scuola che il premier Conte si è impegnato a presentare non può essere basata sull'equilibrismo tra forze politiche, dando qualcosa a uno e qualcosa all'altro. Non è di una mediazione politicista che la scuola ha oggi bisogno ma di soluzioni efficaci e giuste”. Lo afferma la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto.

“Deve essere garantito –spiega- il rispetto dei precari, che in questi anni hanno tenuto in piedi il sistema scolastico. Bisogna dare certezze agli studenti e alle famiglie. Deve essere certo che la scuola ripartirà il primo settembre con i docenti al loro posto. Il concorso previsto attualmente dal dl Scuola, senza contare i rischi che comporta sul piano della sanità, non garantisce affatto questa certezza. Casomai assicura che la situazione sarà opposta. Per questo e non per difendere bandierine politiche bisogna trovare soluzioni diverse e che rispondano davvero alle esigenze del mondo della scuola, degli studenti e delle famiglie”.