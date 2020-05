Falcone: Palermo, alle 9 deposizione corona sul luogo strage

Palermo, 23 mag. (Adnkronos) - Inizieranno con la deposizione di una corona sul luogo della strage di Capaci le commemorazioni per ricordare il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta, nel 28esimo anniversario dell'eccidio. Alle 9 le autorità deporranno la corona, alla presenza di Maria Falcone e di Tina Montinaro, la vedova del caposcorta di Falcone. Quest'anno non ci saranno manifestazioni, a causa dell'emergenza del coronavirus. Durante la mattinata sarà celebrata una santa messa nella chiesa San Domenico, dove riposa Falcone, e poi alle 17.58 un minuto di silenzio davanti all'albero Falcone, in via Notarbartolo.