Fase 2: Dompé (Assolombarda), 'cautamente ottimista, imparato a conoscere virus'

Milano, 23 mag. (Adnkronos) - Per la fase 2 "comincio a essere cautamente ottimista. Abbiamo imparato a conoscere questo male. A ottobre avremo un centinaio di sperimentazioni su 40-50 farmaci diversi". Lo afferma Sergio Dompé, vicepresidente di Assolombarda per le Scienze della vita e presidente del gruppo farmaceutico Dompé, in un'intervista al Corriere della Sera.

Per Dompé non ci saranno problemi per costi di cure e vaccini. "Non credo che avremo problemi. Le autorità di vigilanza non mancano. E poi la ricerca oggi viaggia su piattaforme condivise. Ormai bisogna ragionare in termini di consorzi europei per la ricerca. Lo sforzo di Merkel e Macron per una fiscalità europea va nella direzione giusta. E potrà esserci d’aiuto".