Coronavirus: Dompé (Assolombarda), 'sanità Lombardia efficiente, attacchi strumentali' (2)

(Adnkronos) - In ogni caso, continua Dompé, l sistema lombardo "centrato sugli ospedali, efficientissimo in tempi di pace sanitaria, non ci ha aiutato in questa emergenza. Se avessimo avuto tutti gli elementi per fare le corrette valutazioni avremmo potuto ridurre la pressione sugli ospedali e soltanto sui casi più gravi". Mentre la sanità privata, "penso ad esempio a Humanitas e San Raffaele, ha mostrato una capacità di adattamento e collaborazione con il pubblico straordinarie, interrompendo le ordinarie attività per dedicarsi ai pazienti Covid". Ma sull’approvvigionamento dei reagenti per i tamponi "forse si sarebbe potuto essere più efficienti".

Per il vicepresidente di Assolombarda "dalla Cina non sono arrivate indicazioni tempestive. E, quello che è ancora più grave, nemmeno l’Oms ha previsto la portata della pandemia".