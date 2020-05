Fase 2: De Bortoli, 'rialzo contagi porterebbe stagione di accuse da evitare'

Milano, 22 mag. (Adnkronos) - "I dati sono sotto gli occhi di tutti, l'indice di contagio a Milano è poco sotto il fatidico 1, oggi l'Azienda territoriale della salute ha pubblicato i dati sulla mortalità a Milano che sono raddoppiati in due mesi con una strage di ultra settantenni". Così Ferruccio De Bortoli interviene su Tv2000 sulla fase 2 e auspica che la Lombardia possa tardare la riapertura con le altre regioni, rispetto alla data del 3 giugno, dando così un segnale di prudenza.

"Ci stiamo in generale comportando tutti bene in Italia, ma dobbiamo fare di tutto per evitare che una seconda ondata del virus ci colpisca. Un rialzo dei contagi porterebbe non solo altro dolore, altre sofferenze per l'economia e per il lavoro, ma anche una stagione di accuse, di veleni, della quale possiamo e dobbiamo fare a meno", conclude.