Manageritalia con Myclinic di Europ Assistance, servizio digitale per salute

Milano, 22 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Accesso digitale continuato e da ogni parte del mondo a servizi di assistenza sanitaria da remoto per valutare il proprio stato di salute e trovare risposta a qualsiasi tipo di sintomo e/o preoccupazione. Una cartella salute, con Symptom checker, videoconsulenze mediche generiche e consulenze specialistiche illimitate, memoria di ogni parametro medico rilevato, vaccinazioni effettuate, remind dei farmaci da assumere, storia sanitaria, e un Passaporto sanitario in 10 lingue.

Queste le principali caratteristiche di MyClinic, il nuovo servizio digitale per la salute che Manageritalia, grazie all’azione di Assidir (l’intermediario assicurativo dedicato ad operare nell’interesse degli associati) e alla storica collaborazione con Europ Assistance, compagnia leader nell’assistenza privata, riconosciuta e certificata come Struttura Sanitaria, offre da oggi ai suoi oltre 37mila manager associati ed a tutti i loro familiari, per un totale di oltre 100mila persone assistite.

Un forte upgrade di alcuni servizi di assistenza nelle emergenze già compresi da anni nella quota di iscrizione e legati alla card associativa dell’Organizzazione dei manager del terziario. Un servizio destinato a tutti i manager associati, e ai loro familiari, che si aggiunge ai tanti già presenti a livello professionale, previdenziale, sanitario e assicurativo. Un modo per ridare fiducia ai manager che potranno spostarsi anche all’estero in totale sicurezza, certi di poter contare su un valido supporto a distanza in caso di necessità.

“L’offerta di questo servizio ai nostri associati – dice Guido Carella, presidente Manageritalia – è un sostegno anche psicologico per la ripartenza, e va oltre l’emergenza coronavirus. Abbiamo ritenuto di dover intervenire in una fase di incertezza per contribuire a portare i manager a guardare avanti con fiducia e slancio. Questo si aggiunge al grande sforzo messo recentemente in campo anche a livello di servizi professionali. Un contributo non solo per i nostri associati, ma anche al Paese, perché è soprattutto con i manager e con il loro entusiasmo e la loro determinazione che ripartiremo”.

“In un momento di emergenza come quello che stiamo vivendo è ancora più importante essere vicini ai nostri business partner e ai loro clienti per rispondere ai loro nuovi bisogni - afferma Mauro Cucci, Chief Travel & Personal Officer di Europ Assistance Italia. Insieme ad un partner storico come Manageritalia, grazie a MyClinic, mettiamo a disposizione servizi innovativi che uniscono facilità di accesso e un’assistenza medica a distanza altamente qualificata. Un supporto concreto per proteggere la salute degli associati e delle loro famiglie aiutandole a vivere con maggiore serenità”.

Manageritalia (Federazione nazionale dirigenti, quadri e professional del commercio, trasporti, turismo, servizi, terziario avanzato) rappresenta dal 1945 a livello contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche quadri e professional. La Federazione è presente sul territorio nazionale con 13 Associazioni e una dedicata agli Executive Professional che offrono un completo sistema di servizi: formazione, consulenze professionali, sistemi assicurativi e di previdenza integrativa, assistenza sanitaria ai manager e alla famiglia, iniziative per la cultura e il tempo libero.