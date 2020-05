Falcone: sorella Maria, 'forzatura Bonafede responsabile scarcerazioni'

Palermo, 22 mag. (Adnkronos) - "Indicare il ministro Bonafede come il responsabile delle scarcerazioni di alcuni detenuti al 41/bis nel pieno dell’emergenza Covid-19 è una forzatura. Io ho anzi sottolineato che, se ci sono state anche responsabilità di via Arenula in questa vicenda, il ministro si è affrettato a porre riparo a ciò che io, come tanti altri, considero un grave errore". Così Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, .

"Mi sembra che comunque la vicenda sia ormai archiviata e mi sembra scorretto forzare il mio pensiero per rilanciare la polemica - aggiunge - Trovo sgradevole che lo si faccia alla vigilia del 28/mo anniversario della strage di Capaci, che dovrebbe vederci tutti uniti, nel nome di mio fratello Giovanni, nell’impegno contro la mafia".