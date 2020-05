Coronavirus: in Sicilia sempre più guariti, terzo giorno senza decessi

Coronavirus, Putin intensifica test russi: possibile nuova ondata

Mosca, 22 mag. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha chiesto di intensificare i test per il coronavirus, anche se secondo lui l'epidemia in Russia si sta stabilizzando. Tuttavia il bilancio delle vittime ha avuto un'impennata record in un giorno e Putin avverte: potrebbe esserci una nuova ondata tra ottobre e novembre. Il conteggio complessivo dei contagi in Russia, il secondo più ...