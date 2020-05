Falcone: gip Morosini, 'basta conflitti su giustizia, Cosa nostra ne approfitta' (2)

(Adnkronos) - "E il “metodo Falcone” - prosegue il gip Piergiorgio Morosini - ha contaminato i corpi speciali della nostra polizia giudiziaria, ormai tra i più attrezzati al mondo nel prevenire e contrastare le economie criminali". "Grazie a quella “eredità” il nostro paese ha tutte le risorse per fugare quei sospetti ingenerosi, seminati da una parte della stampa europea, secondo cui gli aiuti di Bruxelles all’Italia per il “dopo pandemia” finirebbero nelle casse delle mafie", dice il magistrato.

"In realtà, proprio quel know how investigativo andrebbe esportato nel continente e dovrebbe sostenere la cooperazione giudiziaria tra diversi paesi, per sconfiggere gli appetiti mafiosi nel mercato finanziario e immobiliare che rischiano di incidere sulla qualità delle nostre democrazie", aggiunge Morosini.