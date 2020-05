Fase 2: Gdf Palermo sequestra oltre duemila mascherine non a norma (2)

La devastazione del ciclone Amphan in India e Bangladesh

Dacca, 22 mag. (askanews) - In queste immagini la devastazione portata dal ciclone Amphan in India e Bangladesh. Qui siamo a Shyamnagar, nel Sud del Bangladesh, dove centinaia di residenti stanno lasciando le loro fattorie travolte. Almeno 88 persone sono morte. E l'Unicef lancia l'allarme bambini: "Con l arrivo del ciclone Amphan, almeno 19 milioni di bambini in alcune parti del Bangladesh e ...