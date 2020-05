Fase 2: Bellanova, 'Salvini invece di mie emozioni pensi a quando esibì figli'**

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Sulle mie emozioni, se Salvini non è in grado di cogliere che cosa rappresenta un'emozione non è un problema mio è un problema suo. Prima di discutere delle mie emozioni deve ricordarsi che indossava le felpe delle varie Forze dell'Ordine, ci ha fatto conoscere tutti i suoi gusti alimentari, e spesso ha esibito anche i suoi figli". Lo ha affermato la ministra per le Politiche agricole, Teresa Bellanova, ospite di 'Dritto e rovescio' su Retequattro'.