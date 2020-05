Fase 2: Conte, 'intervento M5S? Io non ho aizzato nulla'

Vademecum per tornare al lavoro in sicurezza nella Fase 2

(Agenzia Vista) Roma, 21 maggio 2020 INFOGRAFICA Vademecum per tornare al lavoro in sicurezza nella Fase 2 Per tornare al lavoro in sicurezza ed evitare il contagio nella Fase 2 bisogna utilizzare gli strumenti di protezione personale in maniera corretta La mascherina chirurgica può ridurre di 1/5 il rischio contagio, ma deve essere integra e non bagnata Bisogna coprire bene naso e bocca; gli ...