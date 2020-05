Fase 2: Conte, 'election day 13-14 settembre possibilità, serve condivisione'

Covid-19, analisi Inps: tra marzo e aprile 'mancano' 19mila morti

Milano, 21 mag. (askanews) - Quante sono davvero le persone morte a causa del Covid-19 in Italia? Il bollettino della Protezione civile dice oltre 32mila (ndr aggiornato al 20 maggio). Un numero che potrebbe sottostimare la realtà, principalmente a causa di chi è morto in casa o in una rsa ad esempio, senza un tampone e quindi fuori da ogni conteggio ufficiale. Dubbi espressi più volte da diversi ...