Fase 2: Provenzano, 'liquidità tema centrale, serve responsabilità anche da banche'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Questa crisi va affrontata con la responsabilità di tutti. Correggeremo eventualmente quello c'è da correggere nel decreto liquidità, come si sta facendo in fase di conversione. Alcune modifiche le abbiamo fatte: il dl rilancio permette di risolvere la questione della cassa integrazione in deroga. Ma ci vuole anche la responsabilità di tutti e anche delle banche. Il tema della liquidità è un tema decisivo. Anche perché il rischio che arrivi qualcun altro con l'usura esiste, e quindi noi dobbiamo contrastarlo arrivando primi, dobbiamo essere più veloci e rapidi nell'erogazione del sostegno". Ad affermarlo è il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano ai microfoni di Rai Radio1 'In Vivavoce'.