Fase 2: Conte, 'opere pubbliche priorità, certo contributo opposizioni'

Coronavirus

Mascherine a marchio Coop nei supermercati a 50 centesimi l'una

Emergenza Coronavirus: un altro passo avanti verso la diffusione di dispositivi di protezione individuale, le tanto ricercate mascherine. Arrivano quelle chirurgiche monouso a marchio Coop: tre strati, certificate CE al prezzo finale per i soci e consumatori di 0,50 ciascuna. Saranno in vendita nei supermercati Unicoop Firenze in confezioni da 10 mascherine. Si tratta di dispositivi medici classe ...