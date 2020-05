Fase 2: Conte, da 25/5 test sierologici gratuiti per 150mila**

Roma, 21 mag. (Adnkronos) - "Lunedì 25 maggio partiranno test sierologici gratuiti su un campione di 150.000 cittadini, per esclusive finalità di ricerca scientifica. Per effettuarli occorrerà uno sforzo, sono stati mobilitati 550 tra volontari e operatori su base regionale, con la predisposizione di una struttura nazionale di coordinamento". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nell'informativa in Aula alla Camera.