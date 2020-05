Autogrill: al 30 aprile ricavi -33,9%, a maggio primi segnali ripresa

Milano, 20 mag. (Adnkronos) - Nei primi quattro mesi del 2020 i ricavi di Autogrill sono pari a 963 mln, in calo del 33,9%, a causa dell’escalation della pandemia da covid19 e dei punti vendita chiusi, pari all'80% del totale. Solo ad aprile, a cambi correnti, i ricavi sono calati dell'88% con il lockdown. La riduzione dei ricavi ha generato una corrispondente riduzione dell’ebitda di 127,8 milioni, riporta la società.

Per Autogrill ci sono a maggio "primissimi segni di ripresa, specialmente in Italia e nel Resto dell'Europa, e in particolare nel canale autostradale, in seguito al parziale allentamento delle misure di lockdown". Il consumo di cassa è stato pari a 100 mln nel mese di aprile a causa della riduzione dei ricavi.

"Come dimostrato negli ultimi due mesi, siamo in grado di adattare prontamente il nostro business al variare dei volumi di traffico", dice il ceo Gianmario Tondato Da Ruos. "Abbiamo adottato diverse misure per mitigare gli impatti finanziari e operativi causati dal Covid19 e ora, mentre molti paesi sono in procinto di riaprire, ci stiamo preparando per la prossima fase. In questo periodo ci siamo dotati di un’offerta commerciale in linea con i nuovi bisogni dei consumatori, con un'attenzione costante alla sicurezza e alla salute dei nostri dipendenti e clienti".