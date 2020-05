Milano: da cantieri M4 nuova area pedonale in Piazza San Babila (2)

(Adnkronos) - Per quanto riguarda la risistemazione dell'area i progetti presentati prevedono una nuova pavimentazione in cubetti di granito nazionale posati in file parallele in continuità con largo Toscanini, corso Europa e largo Bersaglieri, Verziere e largo Augusto; una grande ricucitura urbana fatta di piccoli dettagli monocromatici su cui emergono i monumenti, le fontane e nuove aree verdi. Largo Toscanini, per esempio, è ridisegnato con pavimentazione a raso con nuove alberature e con accesso consentito al solo servizio di trasporto pubblico e ai taxi. Anche il tratto da largo Bersaglieri a largo Augusto prevede nuove alberature che ricordino gli ombrelloni tondi del vecchio mercato.