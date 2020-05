Carceri: torna in cella il carceriere del piccolo Di Matteo (2)

(Adnkronos) - Cataldo Franco era nell'elenco dei 370 detenuti finiti ai domiciliari nei mesi scorsi per motivi di salute. Una decisione che aveva sollevato molte polemiche. Franco era stato condannato in via definitiva per avere tenuto in sequestro il figlio del pentito Santino Di Matteo, Giuseppe, rapito a 14 anni e ucciso e poi sciolto nell'acido.