Governo: Zaia, ‘tra Roma e Veneto scelgo veneti, mio impegno è qui’

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - Tra un ruolo a Roma, nel governo centrale, e il Veneto "scelgo il Veneto, non c’è dubbio. Io sono concentrato sul Veneto e ho un impegno con i veneti. Punto". Così Luca Zaia, in un'intervista all'Adnkronos, sulle voci di chi lo vedrebbe bene a Roma, dopo la gestione dell'emergenza Covid in Veneto.

"Peraltro, ringrazio tutti per il sostegno e per il calore, ma debbo dire anche una cosa: dopo la gloria viene sempre l’invidia, dunque mi crea solo un problema" le voci in direzione governo. "Io ho altri pensieri alla mia vita, resto fermo in Veneto", assicura il governatore.