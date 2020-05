Lavoro: Laforgia, 'svolta per tutti lavoratori italiani, va esteso a nuove realtà'

Roma, 20 mag. (Adnkronos) - "Il 20 maggio 1970, cinquant'anni fa, veniva approvato con la legge 300 lo Statuto dei lavoratori. Lo Statuto fu una grandissima conquista del movimento dei lavoratori italiani, che finalmente si vedevano riconosciuti pienamente i propri diritti e ottenevano condizioni di lavoro più umane. Lo Statuto non è stata solo una conquista del movimento operaio e delle battaglie del movimento studentesco, ma ha rappresentato una svolta per tutti i lavoratori italiani". Lo scrive su Facebook il senatore di Leu Francesco Laforgia.

"In tanti -aggiunge- hanno provato a smontare questa importante conquista, non da ultimi i promotori del Jobs Act. Noi che abbiamo ricevuto in eredità lo Statuto dobbiamo essere consapevoli del suo valore, delle battaglie che hanno portato alla sua conquista e della vitale necessità di estenderlo a tutte le nuove realtà del mondo del lavoro".