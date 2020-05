Migranti: tunisino si getta da nave quarantena e muore**

Palermo, 20 mag. (Adnkronos) - Tragedia sulla nave quarantena Moby Zazà, al largo di Porto Empedocle (Agrigento) dove un migrante tunisino si è gettato dal traghetto ed è morto. L'uomo si è gettato dalla nave in piena notte e per lui non c'è stato niente da fare. Non si conoscono i motivi del gesto. A bordo ci sono altri 120 migranti, arrivati nei giorni scorsi a Lampedusa.