Fase 2: Sala, 'faremo di tutto per procurare lavoro a tutti' (2)

(Adnkronos) - 'Il Quarto Stato' realizzato da Giuseppe Pellizza da Volpedo si trova nel Museo del Novecento ed "esattamente cento anni fa - spiega Sala - il Comune di Milano acquisì questa grande opera".

Milano "stava vivendo un momento riformista e la città era guidata da un grande sindaco socialista, Emilio Caldara, ma di fatto fu una sottoscrizione popolare che ne permise l'acquisto e vi parteciparono dai banchieri agli artigiani". Questa stagione "di riformismo municipale fu interrotta dalla dittatura fascista, ma nel dopoguerra un altro grandissimo sindaco milanese, il sindaco della ricostruzione Antonio Greppi, portò 'Il Quarto Stato' a Palazzo Marino".

E' uno dei "quadri simbolo del Novecento, tanto che fu scelto da Bertolucci" nel suo omonimo film. Pellizza da Volpedo "rappresenta il popolo in quel quadro e la donna in primo piano con un bambino in braccio è sua moglie; rappresenta il popolo ma soprattutto riconosce il grande valore del lavoro", conclude il sindaco Sala.