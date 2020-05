Coronavirus: Conte, 'su vaccino nessuno sia lasciato indietro, rafforzare Oms'

Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "Fin dalla prima chiamata per un'alleanza internazionale per combattere il Covid-19, insieme all'Oms, agli attori sanitari globali e ai principali paesi partner, abbiamo lanciato 'ACT Tools Accelerator', una piattaforma globale per accelerare gli sforzi per un vaccino, terapeutico e diagnostico, e per strumenti atti a garantire un accesso universale ed equo a questi trattamenti salvavita". Su questo, "non dovremo lasciare indietro nessuno". Così il premier Giuseppe Conte, intervenendo alla sessione conclusiva della 73esima edizione dell'Assemblea mondiale della Salute.

"Come paese impegnato in un efficace multilateralismo, l'Italia ritiene che dovremmo migliorare la nostra architettura sanitaria globale, anche rafforzando il ruolo dell'Oms - rimarca il presidente del Consiglio - Solo pochi mesi fa abbiamo commemorato il quarantesimo anniversario dell'eradicazione del vaiolo, per cui è stato decisivo il contributo dell'Oms. Lodiamo il lavoro di lunga data dell'Organizzazione per la salvaguardia della salute delle persone, spesso svolto in circostanze estremamente difficili. La salute globale è una priorità costante e permanente per il mio Paese, soprattutto nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo".