Mareamico: "Nel mare di Agrigento strano fenomeno di marrobbio"

Aviazione, l'Esa sceglie Thales Alenia Space per il sistema EGNOS

Milano, 19 mag. (askanews) - L'Agenzia spaziale europea (Esa) ha scelto Thales Alenia Space, joint venture tra Thales e Leonardo, per lo sviluppo futuro del sistema di navigazione satellitare europeo EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Si tratta di 2 contratti per studiare e sviluppare le evoluzioni del sistema, grazie all esperienza di Thales Alenia Space, prime contractor ...