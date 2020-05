Coronavirus: Lagarde, 'Patto Stabilità va rivisto prima di reintrodurlo'**

Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Penso che questa crisi è una buona occasione per modernizzare le modalità del Patto di stabilità e di crescita che oggi è sospeso. Delle proposte innovative sono state fatte nel passato, in particolare da parte del Fmi, che sarebbe positivo riesaminare. Bisogna misura la loro pertinenza, la loro efficacia. Credo che i termini del Patto di stabilità e di crescita dovranno essere rivisti e semplificati prima di pensare reintrodurlo quando saremo usciti dalla crisi". Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde in un'intervista concessa a Les Echos, Corriere della Sera, Handelsblatt e El Mundo.