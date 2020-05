Fase 2: Gori, 'Italia uscirà da crisi con forza delle imprese'

Milano, 18 mag. (Adnkronos) - "Se l'Italia si tirerà fuori dal pasticcio in cui siamo precipitati, lo farà sulle gambe delle imprese. Non credo che lo Stato, già superindebitato e chiamato oggi a un compito di soccorso, più di tanto potrà fare. L'idea che ci si debba per principio porre in antitesi al capitalismo io non la condivido per nulla. Un principio che c'è dentro il mio partito presso alcuni". Lo ha detto Giorgio Gori, sindaco di Bergamo ed esponente del Pd, ospite di Zapping su Radio 1.