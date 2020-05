Editoria: Poligrafici, per imprese finanziamenti a tasso zero per investimenti pubblicitari (3)

(Adnkronos) - "E' un periodo molto delicato per il tessuto economico e imprenditoriale - sottolinea il direttore generale del Banco Marchigiano, Marco Moreschi - e ripartire deve diventare un imperativo. Anche attraverso la pubblicità che "è l'anima del commercio", come disse qualcuno che di imprenditoria qualcosa ne capiva. Ben vengano, dunque, iniziative come quella promossa dalla Poligrafici Editoriale attraverso la quale ci auguriamo che si rimetta in moto la dinamica virtuosa che lega la produttività e l'economia del Paese con gli investimenti pubblicitari. Noi, come Banco Marchigiano, non possiamo non renderci disponibili a collaborare per interventi lungimiranti come questo, finalizzati a tendere una mano agli imprenditori. In ultimo vorrei fare una riflessione a sé, ringraziando tutto il mondo dell'informazione: non credo ci sia qualcuno che, in cuor suo, non abbia apprezzato il fatto che, nonostante tutte le enormi difficoltà di questo periodo, il sistema dell'informazione non si sia mai fermato. E in questo, devo dirlo, non è stato da meno neanche il sistema bancario".

Il Direttore Generale della Cassa di Ravenna Spa, Nicola Sbrizzi, aggiunge: "la Cassa di Ravenna Spa è in prima linea per sostenere la ripresa ed è assai lieta di contribuire a questa lungimirante iniziativa. E’ intenzione della Cassa di Ravenna Spa dare impulso con nuove energie finanziarie al tessuto imprenditoriale, dando la possibilità ad imprese e professionisti che vogliono promuovere, in questa difficile fase, la propria attività, di azzerare il costo del finanziamento finalizzato ad acquisto di spazi pubblicitari. In un periodo economico così complesso, aggravato dall’emergenza sanitaria e sociale, la proposta dimostra la vicinanza della Cassa di Ravenna alle aziende per sostenerle nell’emergenza economica".